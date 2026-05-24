Il campione ucraino, in svantaggio ai punti, ha messo ko l’avversario all’11° round, a un secondo dalla fine del penultimo round. Prima di quel momento, era sotto ai punti e la vittoria sembrava difficile. La lotta tra i due si è conclusa con un colpo decisivo che ha cambiato le sorti dell’incontro. La vittoria è arrivata nonostante le polemiche sollevate dopo il combattimento.

Le Piramidi di Giza la cornice, il pugilato mondiale lo spettacolo. Oleksandr Usyk riesce a difendere le cinture Wbc, Wba e Ibf dei pesi massimi contro Rico Verhoeven, icona del kickboxing, in una notte che sembrava destinata a riscrivere la storia. E invece "The Cat" ha trovato il modo di salvarsi quando tutto sembrava perduto. Il match faceva parte di una serie di scontri interdisciplinari, sulla scia di quelli di pugilato tra la star delle mMa come Ngannou-Fury nel 2023 e Ngannou-Joshua nel 2024. Usyk era il favorito visto che si combatteva con le regole della boxe, ma il duello si è rivelato subito più complicato del previsto. Per dieci... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Usyk, che paura! È sotto ai punti, poi all’11° round mette ko Verhoeven. Ma scoppia la polemica

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Oleksandr Usyk fatica più del previsto ma batte Verhoeven allo scadere dell’11° round e resta imbattutoOleksandr Usyk ha vinto ai punti contro Rico Verhoeven, in un match disputato davanti alle Piramidi di Giza.

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