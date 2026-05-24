Oleksandr Usyk ha vinto ai punti contro Rico Verhoeven, in un match disputato davanti alle Piramidi di Giza. L'incontro si è concluso all'undicesimo round, con Usyk che ha avuto bisogno di tutto il tempo disponibile per superare l'avversario. La lotta si è protratta fino alla decisione dei giudici, mantenendo l'imbattibilità dell'atleta.

Oleksandr Usyk rischia grosso ma alla fine esce fuori alla distanza e batte prima del limite l’olandese Rico Verhoeven di fronte alle Piramidi di Giza, in Egitto. Il fuoriclasse ucraino conserva così la sua imbattibilità tra i professionisti e difende le cinture WBC, WBA e IBF confermandosi di gran lunga il miglior peso massimo al mondo dell’ultimo decennio. Il 39enne ribattezzato The Cat aggiorna dunque il suo incredibile ruolino di marcia nella boxe professionistica (con questa sono 25 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui 16 per ko) al rientro ufficiale sul ring dieci mesi dopo la sua ultima apparizione agonistica, quando unificò per la seconda volta in carriera le quattro corone della categoria regina mandando al tappeto Daniel Dubois dopo cinque riprese a Wembley il 18 luglio 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oleksandr Usyk fatica più del previsto ma batte Verhoeven allo scadere dell’11° round e resta imbattuto

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Oleksandr Usyks clash with Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza is almost here

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