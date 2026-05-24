Oleksandr Usyk rischia grosso ma batte Verhoeven allo scadere dell’11° round e resta imbattuto

Notizia in breve

Oleksandr Usyk ha vinto contro Rico Verhoeven ai punti, alla distanza dell’11° round, davanti alle Piramidi di Giza, in Egitto. L’incontro si è concluso senza KO, con Usyk che ha mantenuto l’imbattibilità. Durante il match, ha corso rischi ma è riuscito a superare l’avversario senza sconfitta. La decisione è arrivata dopo tutti i round previsti, con Usyk che ha ottenuto la vittoria ai punti.