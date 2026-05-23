Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che i negoziati con l’Iran si stanno avvicinando alla conclusione, indicando che un accordo potrebbe essere prossimo. Ha aggiunto che Washington sta facendo progressi significativi in queste trattative, con l’obiettivo di fermare lo sviluppo del programma nucleare di Teheran. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un momento di intense discussioni tra le due parti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington si sta “avvicinando notevolmente” alla finalizzazione di un accordo con l’Iran, lasciando intendere che i negoziati tra le parti stiano entrando in una fase decisiva. Nel corso di un’intervista rilasciata a CBS, Trump non ha fornito dettagli specifici sul contenuto dell’intesa, ma ha sottolineato che “ogni giorno va sempre meglio”, alimentando così le aspettative su un possibile accordo diplomatico nelle prossime settimane. Il presidente americano ha confermato di aver letto la bozza dell’accordo, evitando però di sbilanciarsi pubblicamente sui punti chiave del testo. “Non posso dirlo prima a voi che a loro”, ha affermato rispondendo alle domande dell’emittente statunitense. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Usa-Iran, Trump: “Accordo sempre più vicino”. Obiettivo: fermare il nucleare di Teheran

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Per Trump accordo vicino, Pakistan lavora per nuovi colloqui Usa-Iran

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