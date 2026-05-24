Gli Stati Uniti e l’Iran sono vicini a un accordo, ma il tema nucleare rimane irrisolto. L’ex presidente ha annunciato una svolta nelle trattative, che sono considerate tra le più delicate dalla crisi attuale. La questione centrale riguarda ancora le attività nucleari dell’Iran e le restrizioni imposte. La discussione prosegue senza aver ancora raggiunto un’intesa definitiva.

La trattativa tra Stati Uniti e Iran sembra essere arrivata al momento più delicato e decisivo dall’inizio della crisi. Dopo giorni di negoziati intensissimi, telefonate tra leader internazionali e continui scambi diplomatici, Donald Trump ha annunciato che un accordo sarebbe ormai “ampiamente negoziato” e vicino alla finalizzazione. Sul tavolo ci sarebbero una tregua estesa di 60 giorni, la riapertura dello Stretto di Hormuz e nuovi colloqui sul programma nucleare iraniano. Secondo indiscrezioni provenienti da Washington e rilanciate dai media americani, l’intesa prevederebbe anche una progressiva riduzione delle tensioni regionali e il possibile allentamento di alcune restrizioni economiche verso Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Usa-Iran, accordo vicino ma resta il nodo nucleare: Trump annuncia la svolta, la diretta

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