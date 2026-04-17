Dopo settimane di tensioni, lo stretto di Hormuz si è riaperto al traffico marittimo. Le autorità statunitensi hanno annunciato che il transito è possibile, anche se il blocco navale contro l’Iran rimarrà in vigore fino al termine delle trattative. La notizia ha suscitato reazioni positive, con un rappresentante politico che ha commentato la situazione come un passo verso una possibile soluzione. Restano, tuttavia, alcuni nodi da sciogliere, in particolare sulla questione nucleare.

Forse la crisi iraniana inizia veramente a sbloccarsi. “Lo stretto di Hormuz è completamente aperto e pronto per il transito, ma il blocco navale rimarrà pienamente in vigore nei confronti dell’Iran, solo fino a quando le nostre contrattazioni con l’Iran non saranno completamente concluse. Questo processo dovrebbe procedere molto rapidamente, poiché la maggior parte dei punti sono già stati negoziati”, ha dichiarato Donald Trump su Truth. “L’Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz. Non verrà più utilizzato come arma contro il mondo!”, ha aggiunto. Il presidente americano ha quindi ringraziato Pakistan, Qatar, Emirati e Arabia Saudita, per poi tornare a lamentarsi dello scarso aiuto avuto dalla Nato sulla questione di Hormuz.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hormuz riaperto, Trump esulta: la crisi iraniana verso una svolta (ma resta il nodo nucleare)

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