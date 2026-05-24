Il tratto di mare tra Iran e Oman è stato riaperto, consentendo di nuovo il transito nel Golfo di Hormuz. Le navi iraniane possono ora entrare nei porti senza restrizioni statunitensi. L’accordo tra Usa e Iran prevede anche la possibilità di riavviare i negoziati sul nucleare entro 60 giorni. Intanto, in Israele si registrano tensioni tra il governo e i sostenitori di una linea più dura.

Stretto di Hormuz riaperto, rimozione dell’ embargo statunitense sui porti iraniani, apertura all’allentamento della morsa sanzionatoria sul petrolio iraniano, fine del conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano: nella notte italiana di ieri il presidente americano Donald Trump ha annunciato le linee guida di quello che potrebbe essere un memorandum d’intesa con la Repubblica Islamica per porre per davvero fine alla guerra scatenata da Washington e Israele contro l’Iran il 28 febbraio scorso e ferma dall’8 aprile dopo il cessate il fuoco negoziato dal Pakistan. Un’intesa di principio di cui Trump ha dato notizia dopo aver sentito ieri in una chiamata i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Egitto, Giordania e Pakistan prima e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in forma individuale poi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa-Iran, accordo vicino: Hormuz aperto, pace in Libano e 60 giorni per parlare di nucleare. Netanyahu e i falchi nel panico

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Iran-Usa, perché i negoziati sono falliti: da Hormuz alle armi nucleari, ecco i nodi

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