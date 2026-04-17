Netanyahu scioccato dal post di Trump sul divieto di bombardare il Libano Hormuz riaperto l’Iran smentisce l’accordo sul nucleare – La diretta

Il mondo politico vive momenti di tensione con due eventi principali: il commento di un leader israeliano, particolarmente sorpreso da un messaggio dell’ex presidente statunitense riguardo a un possibile intervento militare sul Libano, e la riapertura dello stretto di Hormuz, con l’Iran che smentisce un presunto accordo sul nucleare. L’Iran ha inoltre dichiarato di essere pronto a restituire materiale nucleare agli Stati Uniti, mentre Teheran e Washington si avvicinano a un’intesa sulla fine delle ostilità.

L’Iran è pronto a «restituire la polvere nucleare» agli Usa. E i due paesi sono «molto vicini a un accordo» sulla fine della guerra. L’annuncio di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca arriva insieme alla ventilata possibilità che proprio il presidente degli Stati Uniti vada a Islamabad per firmare l’accordo con Teheran. E subito dopo l’attacco all’Italia del tycoon. Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l’invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz una volta che l’attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato.🔗 Leggi su Open.online

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