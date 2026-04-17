Dopo che il ministro iraniano ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz, la televisione di Stato ha confermato l'apertura del passaggio. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un accordo tra Washington e Teheran è prossimo. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni che si sono temporaneamente allentate, portando a un miglioramento delle relazioni tra i due paesi.

WASHINGTON (USA) – Dopo l’annuncio della riapertura da parte del ministro iraniano Abbas Araghci, la tv di Stato ha precisato che il passaggio viene garantito solo a navi mercantili e non militari, mentre Trump ha ribadito che comunque il blocco navale messo in atto dagli Usa la scorsa settimana “resta in vigore” finché la trattativa con l’Iran “non sarà completata al 100%”. Non è chiaro se il memorandum tratti anche la questione dei missili balistici iraniani e del sostegno dell’Iran a gruppi armati regionali. “Israele non potrà più bombardare il Libano, gli Stati Uniti gli hanno proibito di farlo”. Donald Trump ha annunciato una tregua di...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tregua in Libano: Teheran riapre Hormuz. Trump: “Accordo Usa-Iran è vicino”

Iran, Teheran blocca di nuovo Hormuz. Trump: nostre truppe restano

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