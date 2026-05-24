Urne aperte per le elezioni comunali | dove e come si vota il fac simile della scheda

Da today.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, per le elezioni comunali. La votazione prosegue domani dalle 7 alle 15, esclusa la Valle d'Aosta, dove si vota solo domenica. Al termine delle operazioni di voto, inizierà lo spoglio delle schede.

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Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, per le elezioni amministrative. Si vota anche lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 (tranne in Valle d'Aosta dove si vota solo domenica), subito dopo avrà inizio lo spoglio. Eventuali ballottaggi sono previsti il 7 e l'8 giugno. Sono coinvolti. 🔗 Leggi su Today.it

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