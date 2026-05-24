Urne aperte per le elezioni comunali | dove e come si vota il fac simile della scheda

Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, per le elezioni amministrative. Si vota anche lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 (tranne in Valle d'Aosta dove si vota solo domenica), subito dopo avrà inizio lo spoglio. Eventuali ballottaggi sono previsti il 7 e l'8 giugno. Sono coinvolti. 🔗 Leggi su Today.it

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Elezioni comunali Salerno: Come si vota nel 2023

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Il fac simile della scheda elettorale per le elezioni comunali del 24-25 maggio (e come si vota)Il prossimo fine settimana si terranno le elezioni comunali in 894 comuni italiani, con il voto previsto per domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Elezioni comunali 2026: il fac simile della scheda elettorale, come si vota e cosa serve al seggioLe urne saranno aperte domenica 24 maggio alle 7 e chiuderanno alle 23, mentre il giorno seguente si potrà votare dalle 7 alle 15.

Temi più discussi: Urne aperte per oltre 6 milioni e mezzo di italiani; Oggi e domani urne aperte per le Amministrative, al voto in 895 comuni; Elezioni amministrative 2026: corpo elettorale e orari rilascio tessere; Dieci Comuni scelgono il sindaco. Urne aperte per 60 mila vicentini.

Urne aperte in oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Al voto Venezia, Reggio Calabria e Salerno x.com

Urne aperte per le amministrative in Calabria: si vota fino alle 15 di domaniLamezia Terme - Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. lametino.it

Urne aperte tra le incognite, sfida all'ultima scheda per scegliere sindaco (ma probabile ballottaggio) e consiglieri comunaliLa caccia al voto tra gli aspiranti sindaco e la caccia alla preferenza tra gli aspiranti consiglieri comunali è stata (ed è) serrata. Fino all'ultimo respiro. Possono bastare delle oscillazioni di ... corrierediarezzo.it