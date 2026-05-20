Il fac simile della scheda elettorale per le elezioni comunali del 24-25 maggio e come si vota

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo fine settimana si terranno le elezioni comunali in 894 comuni italiani, con il voto previsto per domenica 24 e lunedì 25 maggio. In questa occasione, i cittadini saranno chiamati ad esprimersi attraverso la scheda elettorale, che sarà disponibile per ciascun comune. Le operazioni di voto si svolgeranno in modo regolare, secondo le modalità previste dalla legge, con l’obiettivo di eleggere i rappresentanti degli enti locali. La scheda elettorale e le istruzioni su come si vota saranno rese pubbliche nei giorni precedenti.

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L'Italia si prepara a una nuova tornata elettorale. Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgono le elezioni amministrative in 894 comuni. Ci sono un capoluogo di regione e 17 di provincia: si tratta di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti. 🔗 Leggi su Today.it

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