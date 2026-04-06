Incidente sulla Statale 18 scontro fra auto e moto | grave centauro

Un incidente si è verificato sulla Statale 18 nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano, nei pressi del cosiddetto “Cimitero degli inglesi”. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'auto e una moto, con quest'ultima che ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano all'altezza del cosiddetto “Cimitero degli inglesi”. Da quanto emerso, un'auto e una moto si sarebbero scontrate. Ad avere la peggio il centauro trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi di Salerno dagli operatori del soccorso del Vopi. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente tra Sala Consilina e Teggiano: auto in un fiume, conducente salvato da un agente della Municipale fuori servizio . 🔗 Leggi su Salernotoday.it Incidente a Ghiffa, scontro fra auto e moto: grave il centauro e mezzo in fiammeGrave incidente a Ghiffa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore. Oggiono, incidente tra auto e moto sulla Sp60: grave centauro 57enneOggiono (Lecco), 29 gennaio 2026 – Grave incidente stradale tra auto e moto nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, a Oggiono: un centauro di 57... News - Caserta Sud, schianto in A1. Muore 18enne dopo l’impatto auto-moto. 7/1/2026 Temi più discussi: Incidente sulla Statale 18 a Villa San Giovanni, scontro tra auto: due feriti; Incidente sulla statale 18 a Villa San Giovanni: 2 feriti. Strada chiusa in entrambe le direzioni · LaC News24; Incidente sulla statale 18 a Villa San Giovanni: due feriti; Incidente nella notte sulla statale 18 a San Nicola Arcella: quattro giovani feriti, uno è grave · LaC News24. Sangue sulla Statale 18: auto con quattro giovani si schianta in CalabriaDrammatico incidente lungo l'arteria tirrenica. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada: grave uno dei ragazzi ... zoom24.it Incidente nella notte sulla SS18 a San Nicola Arcella: quattro giovani feritiPer cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi ... cosenzachannel.it +++ Tragico incidente a Valledoria, perde la vita un motociclista +++ L’uomo ha perso il controllo del veicolo in una rotatoria facebook Incidente del Lago di Braies: le regole per camminare sui laghi ghiacciati x.com