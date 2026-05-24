Urbino incidente in moto | morto centauro di 28 anni chiusa in entrambe le direzioni la Statale 73 bis

Un uomo di 28 anni è deceduto in un incidente avvenuto sulla Statale 73 bis. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e le operazioni di rilievo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il centauro è deceduto. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente.

URBINO Tragico schianto con la moto: morto un centauro romagnolo di 28 anni, chiusa la strada in entrambe le direzioni. Sinistro mortale sulla strada statale 73 Bis Var di Urbino, al km 2,8 all’altezza di Urbino Anas e forze dell'ordine al lavoro Istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. E' quindi un giovane motociclista quello che ha perso la vita sulla variante di Urbino della statale 73 bis. L'incidente è accaduto alle 12,45 e non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto anche l'ambulanza del 118 e i carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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da Vivere Pesaro Schianto tra auto e moto sulla strada Urbinate, ferito un 29enne vivere.me/gLjL-19 #incidente #vallefoglia x.com