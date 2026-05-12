Sabato 16 maggio, in piazza Umberto I a Sant’Agata sul Santerno, si terrà l’evento intitolato 'Tutti insieme per Sant’Agata'. L’iniziativa, organizzata dalle associazioni locali, prevede una lunga tavolata che attraverserà tutta la piazza. L’obiettivo è raccogliere e rafforzare i legami tra i cittadini, ricordando il momento di solidarietà che ha coinvolto la comunità dopo l’alluvione di maggio 2023.

Sabato 16 maggio, piazza Umberto I a Sant’Agata sul Santerno ospiterà 'Tutti insieme per Sant’Agata', un evento promosso dalle associazioni del territorio per celebrare e rinnovare la solidarietà che ha unito la comunità dopo l’ alluvione del maggio 2023. In piazza ci saranno gli stand gastronomici delle associazioni I Compagni della Scuola, Pro Loco, Asd Sant’Agata Sport, Avis e del Comitato 17 maggio 2023, nato proprio per coordinare gli aiuti e il sostegno alla popolazione durante l’emergenza alluvionale. "Sono proprio la ricostruzione e la ripartenza – si legge nella nota – ciò che questo evento vuole celebrare, a partire dai volontari delle associazioni che si sono rimboccati le maniche fin da subito".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Tutti insieme per Sant’Agata’ . Il 16 una tavolata lunga una piazza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Paura per una donna a Sant'Agata di Militello perseguitata dall'ex compagno, scatta il provvedimentoUn uomo è stato accusato di maltrattamenti alla ex compagna e per questo è stata disposta una misura cautelare del divieto di avvicinamento con...

Sant’Agata, il PD lavora a una proposta civica per il governo della cittàUn percorso serio e trasparente, che ha visto anche l’apertura a un ampio coinvolgimento del mondo associativo e civico, nella convinzione che solo...

Argomenti più discussi: ’Tutti insieme per Sant’Agata’ . Il 16 una tavolata lunga una piazza; Cosa sappiamo del grosso incendio scoppiato nella fabbrica: cause e intervento dei pompieri; Diocesi: Cerreto Sannita, riprendono le attività di doposcuola del Centro polifunzionale per minori Kids and Teens a Sant’Agata de’ Goti; Sant’Agata de’ Goti, Piccoli: La relazione di fine mandato online da più di un mese.

Tutti insieme per Sant’Agata: una tavolata lunga una piazza per ricordare la solidarietà dopo l’alluvioneSabato 16 maggio, piazza Umberto I a Sant’Agata sul Santerno ospiterà Tutti insieme per Sant’Agata, un evento promosso dalle associazioni del ... corriereromagna.it