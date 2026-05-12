’Tutti insieme per Sant’Agata’ Il 16 una tavolata lunga una piazza

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio, in piazza Umberto I a Sant’Agata sul Santerno, si terrà l’evento intitolato 'Tutti insieme per Sant’Agata'. L’iniziativa, organizzata dalle associazioni locali, prevede una lunga tavolata che attraverserà tutta la piazza. L’obiettivo è raccogliere e rafforzare i legami tra i cittadini, ricordando il momento di solidarietà che ha coinvolto la comunità dopo l’alluvione di maggio 2023.

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Sabato 16 maggio, piazza Umberto I a Sant’Agata sul Santerno ospiterà 'Tutti insieme per Sant’Agata', un evento promosso dalle associazioni del territorio per celebrare e rinnovare la solidarietà che ha unito la comunità dopo l’ alluvione del maggio 2023. In piazza ci saranno gli stand gastronomici delle associazioni I Compagni della Scuola, Pro Loco, Asd Sant’Agata Sport, Avis e del Comitato 17 maggio 2023, nato proprio per coordinare gli aiuti e il sostegno alla popolazione durante l’emergenza alluvionale. "Sono proprio la ricostruzione e la ripartenza – si legge nella nota – ciò che questo evento vuole celebrare, a partire dai volontari delle associazioni che si sono rimboccati le maniche fin da subito".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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