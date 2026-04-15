Podlasie – Tutti per uno | una commedia polacca sul senso di comunità – Recensione

La storia si svolge nella campagna della Podlachia, dove una donna anziana, nota per la sua vivacità e testardaggine, si trova coinvolta in una truffa online che le fa perdere tutti i risparmi in Bitcoin. La vicenda si svolge nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi con il suo fidanzato. La trama si concentra sulle conseguenze di questo evento e sulla reazione della comunità locale.

Halina è un’arzilla e testarda vecchietta residente nella campagna polacca del Podlachia, caduta vittima di una truffa in Bitcoin per la quale ha perso tutti i propri risparmi, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto convolare a seconde nozze con il fidanzato Jan. Umiliato davanti all’altare con una scusa, il mancato sposo non sa che il vero motivo della defezione non è la mancanza di amore nei suoi confronti ma la vergogna per essersi fatta abbindolare. In Podlasie – Tutti per uno infatti il debito contratto mette a rischio la fattoria di proprietà della donna e da allora il villaggio intero decide di mobilitarsi per salvare la situazione....🔗 Leggi su Superguidatv.it

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