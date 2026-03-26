Idol tanto amati ma non liberi di amarsi | il lato oscuro del K-Pop

Il K-Pop ha conquistato il mondo con il suo stile e la sua musica, diventando un fenomeno globale che supera i confini della Corea del Sud. Oltre alle esibizioni e alle hit, il settore coinvolge aspetti culturali, estetici e umani che influenzano milioni di fan. Tuttavia, dietro questa popolarità si celano anche problematiche legate alla libertà degli artisti di amare e vivere senza restrizioni.

Molto più della musica. La portata del K-Pop come fenomeno scavalca i confini musicali e nazionali e ne permette uno sviluppo a livello culturale, estetico e umano. Ma cosa è davvero il K-Pop? Il termine indica un movimento nato in Corea del Sud attorno agli anni 2000 che ha messo al centro una serie di comportamenti, abitudini, gusti musicali ed estetici codificati ormai dai social e dall’immagine. Gli idol del mondo K-POP piacciono a tutti. Protagonisti d’eccellenza? I BTS e le Blackpink, ma la lista è lunghissima. Nomi che diventano in poco tempo idoli globali, vedendo la propria vita privata alla mercé di orde di fan scatenate. In questo processo, l’individuo sparisce perchè non è più una persona, ma un simbolo con capacità di controllo zero su ciò che lo riguarda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Idol tanto amati ma non liberi di amarsi: il lato oscuro del K-Pop Articoli correlati Il lato oscuro del K-popScene/Hard rock o punk al posto del classico stile tutto «sorrisi e lustrini» I nuovi gruppi femminili sudcoreani incarnano un profondo cambiamento... Leggi anche: Il lato oscuro del “cucchiaio”: Panenka è passato alla storia, anche Brahim ma per i motivi opposti IL LATO OSCURO DEL K-POP: ROVINATI A VITA