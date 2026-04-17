Venerdì 15 maggio, al Salone del Libro di Torino, sarà presente l’autrice Vanna Vinci in occasione dell’uscita del suo nuovo fumetto intitolato “LILLIAN BROWNE”. Il volume, disponibile in libreria e fumetteria dall’8 maggio, viene presentato dalla Sergio Bonelli Editore. La partecipazione dell’autrice si inserisce tra gli eventi dedicati alle novità nel settore dei fumetti e delle pubblicazioni letterarie.

V enerdì 15 maggio al Salone del Libro di Torino arriverà Vanna Vinci, in occasione dell’uscita di LILLIAN BROWNE,in libreria e fumetteria dall’8 maggio. Per la prima volta raccolte in un unico volume saranno infatti disponibili tutte le storie dell’irresistibile teenager irlandese creata da Vanna Vinci. Tra mondi fantastici e storie d’amore, le avventure della giovaneLily non finiscono di stupire! Lillian è una ragazzina con il dono della “vista”, o della “seconda vista”, ossia il potere di vedere quelli che in Irlanda vengono chiamati “faeries” cioè le fate e i folletti. Un viaggio tra cambiamenti, scoperte, litigatecon folletti un po’ matti e incontri con geni e creature strambe.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “LILLIAN BROWNE” di Vanna Vinci al Salone del Libro di Torino

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