Un milione di euro destinato alla comunità è stato definito un raggiro da un’anziana che si è rivolta ai responsabili. La donna ha riferito di aver capito di essere stata ingannata, poiché le persone coinvolte le avevano detto che avrebbero costruito una casa dedicata al figlio, ma ciò non è mai avvenuto. In passato, i truffatori avevano minacciato la vittima affermando: “Dacci i soldi o il demonio ti punirà”.

Argelato, 23 maggio 2026 – “L’anziana è tornata da noi dicendo che aveva capito di essere stata raggirata, perché non avevano mai costruito la casa intitolata al figlio”. Questa - a parlare è un dipendente di una banca - è una delle testimonianze rese ieri in aula davanti al giudice Andrea Migliorelli (fascicolo della pm Morena Plazzi) nel processo a carico di due dirigenti della comunità religiosa Santa Maria della Venenta (oggi Santa Maria della Vita) di Argelato, Enzo Guermandi e Rossella Gamberini. Due maxi bonifici da quasi un milione di euro I due sono accusati di circonvenzione di incapace dopo due maxi bonifici da parte di due donne... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un milione di euro alla comunità: “Fu un raggiro”. Dicevano: “Dacci i soldi o il demonio ti punirà”

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