Processo Dassilva i legali di Valeria | Finalmente è emerso che ci fu piena collaborazione da parte sua

Durante l'ultima udienza davanti alla Corte d'Assise di Rimini, la difesa di Louis Dassilva ha mostrato in aula un video delle operazioni di polizia svolte il 3 novembre 2023 presso l'abitazione dei coniugi Dassilva. I legali di Valeria hanno dichiarato che, secondo quanto emerso, Dassilva avrebbe collaborato pienamente con le autorità durante le attività. La discussione si è concentrata sulla riproduzione delle immagini e sulla loro inserzione nel procedimento.

"All'ultima udienza dibattimentale, tenutasi il 9 marzo davanti alla Corte d'Assise di Rimini, la difesa di Louis Dassilva ha riprodotto in aula il video delle attività effettuate da personale di Polizia in data 3 novembre 2023 e versato in atti, presso l'abitazione dei coniugi Dassilva, allorché. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Pierina Paganelli, intercettazioni in carcere con Valeria possono incastrare Louis Dassilva: cosa è emersoLe telecamere del carcere di Rimini hanno intercettato Valeria Bartolucci e Louis Dassilva parlare dei risultati del test del Dna sul materiale... Leggi anche: Valeria, moglie di Dassilva, al processo per la morte di Pierina da indagata. Il video Contenuti utili per approfondire Processo Dassilva Temi più discussi: Rimini, processo Pierina Paganelli, i legali di Louis Dassilva: Le dichiarazioni di Manuela non sono credibili VIDEO; Valeria: Se Louis amava veramente Manuela non avrebbe avuto dei fugaci rapporti sessuali sulle scale; Caso Pierina, l’abbraccio e il bacio tra Valeria e il marito Dassilva: Gli ho chiesto un milione di volte se fosse innamorato di Manuela; In aula le urla di Pierina. Valeria Bartolucci conferma l'alibi di Louis. Rimini, processo Pierina Paganelli, i legali di Louis Dassilva: Le dichiarazioni di Manuela non sono credibili VIDEOAttesa per la seconda parte della testimonianza di Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, l’unico imputato per l’omicidio di Pierina ... corriereromagna.it Rimini, delitto di Pierina, i legali di Valeria Bartolucci: Nessuno si oppose al sequestro delle scarpe di DassilvaAll’ultima udienza dibattimentale, tenutasi il 9 marzo davanti alla Corte d’Assise di Rimini, la difesa di Louis Dassilva ha riprodotto in aula il ... corriereromagna.it Nuova udienza a Rimini del processo per l'omicidio della pensionata. Sentita come testimone la moglie di Dassilva - facebook.com facebook Processo Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci in aula conferma l'alibi di Louis Dassilva: «All'ora del delitto lui era sul divano di casa» x.com