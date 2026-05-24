In tutta Italia, le temperature superano i 30 gradi, facendo sembrare maggio un mese estivo. A Mondello, le acque sono limpide e il sole splende, con temperature che raggiungono i 30 gradi. La spiaggia è affollata di bagnanti che approfittano del clima caldo. Le condizioni meteo sono state rilevate nelle principali città e località costiere, con un aumento improvviso delle temperature rispetto ai valori stagionali.

A Mondello acqua cristallina, sole splendente e temperature che sfiorano i 30 gradi. E la spiaggia palermitana è stata presa d’assalto. Ma il ciclone africano non ha investito soltanto la Sicilia. Anche al Nord come al Centro l’estate sembra essere arrivata in anticipo, con temperature oltre i 30 gradi e molta umidità, soprattutto nelle città. A Roma turisti e residenti cercano refrigerio tra fontane, gelati e bibite fresche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Un maggio che sembra luglio": tutta Italia con temperature oltre i 30 gradi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UFO: LA DOMANDA CHE NON DEVE AVERE RISPOSTA

Notizie e thread social correlati

Meteo, scoppia l’estate in Europa: in Italia nel weekend temperature oltre i 30 gradiL’Europa si prepara a vivere un’ondata di caldo che segnerà un’anticipazione dell’estate.

Meteo Milano e Lombardia, anticipo d’estate con temperature oltre i 30 gradiIl fine settimana si presenta con temperature che superano i 30 gradi, portando un clima tipicamente estivo a Milano e in Lombardia.

Temi più discussi: Maggio che sembra autunno, ecco quando torna il caldo; IMPOSSIBILE 2026; Giro 2026 · Jonas Vingegaard vince a Pila e fa sua la Maglia Rosa! · Risultati ciclismo su strada; Sinner-Medvedev sospeso per pioggia: ripreso il match.

Cecilia ha un destino che sembra già scritto e un enorme talento che nessuno ha saputo esaltare. Antonio Vivaldi con la sua musica darà una svolta alla sua vita. #PrimaveraIlFilm vincitore ai #David71 dal 12 maggio su Sky Cinema x.com

70 anni fa, il 23 maggio 1956, nasceva Andrea Pazienza, il genio che rivoluzionò il fumetto italiano reddit

Maggio ancora 'lontano dalla primavera' con temporali e ventoGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Grandine come neve e maggio in tilt, sembra assurdo ma cosa sta succedendo(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_367328 align=aligncenter width=1280] Sembra neve ma è grandine[/caption]Manca poco all’estate ma l’Italia ... msn.com