Un maggio che sembra luglio | tutta Italia con temperature oltre i 30 gradi

Da tgcom24.mediaset.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In tutta Italia, le temperature superano i 30 gradi, facendo sembrare maggio un mese estivo. A Mondello, le acque sono limpide e il sole splende, con temperature che raggiungono i 30 gradi. La spiaggia è affollata di bagnanti che approfittano del clima caldo. Le condizioni meteo sono state rilevate nelle principali città e località costiere, con un aumento improvviso delle temperature rispetto ai valori stagionali.

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A Mondello acqua cristallina, sole splendente e temperature che sfiorano i 30 gradi. E la spiaggia palermitana è stata presa d’assalto. Ma il ciclone africano non ha investito soltanto la Sicilia. Anche al Nord come al Centro l’estate sembra essere arrivata in anticipo, con temperature oltre i 30 gradi e molta umidità, soprattutto nelle città. A Roma turisti e residenti cercano refrigerio tra fontane, gelati e bibite fresche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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