Corinne Clery | Mio figlio ha rischiato di morire Io arrivai a pesare 42 chili suo padre ci abbandonò

Corinne Clery ha condiviso un episodio difficile della sua vita, parlando di quando il suo figlio, all'età di un anno, rischiò di morire a causa di una salmonellosi colerica. La stessa attrice ha raccontato di aver raggiunto un peso di soli 42 chili in quel periodo e ha riferito che il padre del bambino li abbandonò. Attualmente, Clery è coinvolta in una causa legale con suo figlio, con cui non ha rapporti da otto anni.

Corinne Clery ha raccontato un difficile episodio della sua vita, quando il figlio Alexandre (con cui oggi è in causa e non ha rapporti da 8 anni) ha rischiato di morire: "A un anno ha rischiato la morte per una salmonellosi colera. Suo padre è sparito per un mese e mezzo quando lottavamo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Corinne Clery: Vi presento il mio compagno Claudio - Storie al bivio Weekend 10/01/2026

Notizie correlate

Corinne Clery: “Un team di avvocati mi difende dalle pretese di mio figlio. Non lo vedo da 9 anni”Corinne Clery torna nello studio di Silvia Toffanin e parla nuovamente di quanto sta accadendo con suo figlio Alexander, che non vede da circa 9 anni.

Corinne Clery inizia un nuovo capitolo: “Lascio le scene, ho temuto di morire. Sposerò Claudio”Corinne Clery, 76 anni, è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita: ha deciso di lascare definitivamente le scente, dopo essersi sentita...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Corinne Clery: Da 9 anni non parlo più con mio figlio - 30/04/2026 - Video; Il dramma di Corinne Clery: Non vedo più i miei nipoti a causa di mio figlio, mi sono ammalata e sono svenuta per questo dolore; Corinne Clery: Non parlo con mio figlio da 9 anni, mi sono ammalata e sono svenuta. Serena Grandi? Si facesse la sua vita; La Volta Buona, pagelle del 30 aprile: Corinne Clery parla della lite con Serena Grandi (5), Jasmine Carrisi ricorda la sorella scomparsa (9).

Corinne Clery: «A un anno mio figlio rischiò di morire per una salmonellosi. Ero sola e persi 10 chili: il padre non venne mai a trovarlo»Corinne Clery, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ripercorre uno dei periodi più difficili della sua vita. Un episodio risalente a 57 anni fa, quando il figlio di appena un anno ... leggo.it

Corinne Clery choc: Mio figlio stava morendo, aveva 1 anno…| Intanto mio marito sparito, divorziai!Corinne Clery e il figlio in fin di vita all’età di 1 anno e mezzo: il racconto choc dell’attrice a La Volta Buona. ilsussidiario.net

Ospite di Caterina Balivo a 'La volta buona', Corinne Clery parla della separazione più dolorosa della sua vita, quella con il figlio Alexandre Wayaffe: "Io e mio figlio non parliamo da 9 anni. Mi sono sposata piccolissima, dopo un anno è nato lui e dopo un anno - facebook.com facebook