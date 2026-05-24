Il 23 maggio 2026, un cantante ha incontrato gli studenti dell’università di Tor Vergata, condividendo le sue esperienze, dai momenti difficili legati ai rifiuti alle grandi occasioni come i concerti con 250.000 persone. Durante l’incontro ha parlato della sua carriera e delle sfide affrontate lungo il percorso. L’artista ha spiegato come siano stati fondamentali i momenti di difficoltà e le grandi platee per la sua crescita professionale.

Il 23 maggio 2026, Ultimo ha incontrato gli studenti dell’università di Tor Vergata, dove ha condiviso la sua storia personale e professionale. Durante l’incontro, ha parlato dei suoi esordi nel mondo della musica, dei rifiuti subiti nei talent show come X Factor e Amici, e della sua crescita artistica. Ultimo ha rivelato come questi eventi abbiano influenzato il suo percorso, portandolo a una maggiore consapevolezza e maturità. Belen Rodriguez avvistata a Milano con un misterioso accompagnatore Rifiuti e consapevolezza: il percorso di Ultimo. Ultimo ha spiegato che i rifiuti ricevuti nei talent show non lo hanno demoralizzato, ma hanno contribuito alla sua crescita artistica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ultimo racconta le sue esperienze: dai rifiuti ai concerti da 250mila persone

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