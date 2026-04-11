Nell'Abruzzo si prevede un'interruzione idrica di due giorni che interesserà circa 250.000 persone distribuite in 19 Comuni, tra cui i capoluoghi di Pescara e Chieti. La sospensione, programmata dalle 6 di lunedì e fino a martedì, coinvolgerà un quinto della popolazione regionale. Durante questo periodo si registrano anche episodi di assalto ai supermercati da parte dei cittadini per fare scorte di acqua.

Per due giorni un quinto della popolazione abruzzese resterà senz'acqua. Dalle 6 di lunedì prossimo, fino a martedì, è previsto infatti un maxi "blackout" idrico programmato che coinvolgerà 19 Comuni - compresi i capoluoghi Pescara e Chieti - per oltre 250mila persone. Assalto a supermercati e negozi da parte dei cittadini alla ricerca di acqua e taniche d’emergenza. La sospensione dell’erogazione dell’acqua è necessaria per consentire all’azienda comprensoriale acquedottistica, l’Aca, di svolgere importanti lavori sulla condotta 'Giardinò finalizzati al potenziamento della rete. L’acqua mancherà per due giorni, il 13 e il 14...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maxi "blackout" idrico in Abruzzo, 250mila persone senz'acqua: assalto ai supermercati

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