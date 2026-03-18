Un nuovo libro sul mondo delle royals sta facendo discutere. In essa si rivela che la duchessa avrebbe speso 250.000 dollari in 48 ore a Parigi, presso la Ville Lumière. Il volume, intitolato

C’è un libro a tema royal, di prossima uscita, che ha già iniziato a far parlare molto. Si tratta di Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family. Il volume, scritto dal giornalista ed esperto royal Tom Bower, già noto per aver scritto uno dei testi più scottanti su Meghan Markle, 44 anni, e il principe Harry, 41, arriverà nelle librerie il 26 marzo ma, complici alcuni estratti già pubblicati sul Times, sta sollevando un polverone. Come era facile immaginare, i Sussex sono alcuni dei protagonisti del libro, dedicato al futuro della royal family britannica. E quanto detto su di loro non ha fatto piacere ai diretti interessati, che hanno sentito il dovere di emettere un comunicato per smentire quanto dichiarato dall’autore. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel suo ultimo libro Tom Bower rivela che la duchessa avrebbe speso 250mila dollari per 48 ore nella Ville Lumière: 250mila dollari!

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Tutto quello che riguarda Tom Bower

Temi più discussi: Il nuovo libro di Tom Bower: Meghan Markle ha fatto il lavaggio del cervello al principe Harry. La risposta furiosa del loro portavoce: Ha oltrepassato il limite; La frase choc della regina Camilla: Meghan ha fatto il lavaggio del cervello a Harry; Meghan ha fatto il lavaggio del cervello a Harry: i Sussex rispondono alle accuse in un nuovo libro (e William oggi ricorda mamma Diana); Meghan Markle ha fatto il lavaggio del cervello a Harry, l'accusa di Camilla e la dura replica.

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Un altro libro esplosivo in uscita promette nuove e scottanti rivelazioni sulla coppia reale britannica più chiacchierata degli ultimi anni: il principe Harry e Meghan Markle. A sparare a zero è ancora una volta Tom Bower, giornalista e autore di diverse biografie - facebook.com facebook

Tra le indiscrezioni più sorprendenti riportate nel nuovo libro di Tom Bower, Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family, compare anche una frase attribuita alla regina Camilla che avrebbe confidato a un’amica: «Meghan ha fatt x.com