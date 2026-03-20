Ultimissime Inter LIVE | blitz di mercato di Ausilio a Londra Lautaro out con la Fiorentina

Un blitz di mercato si è svolto a Londra da parte di Ausilio, responsabile del settore sportivo dell’Inter. Nel frattempo, Lautaro Martinez è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina. Queste sono le ultime notizie in tempo reale sulla giornata nerazzurra, aggiornamenti che riguardano le scelte del club e le assenze della squadra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 20 MARZO. Mercato Inter, Ausilio vola a Londra: obiettivo Vicario ma non solo. Per il centrocampo.. Mercato Inter, Ausilio vola a Londra: obiettivo Vicario ma non solo. Per il centrocampo. Segui le ultimissime sui nerazzurri Fiorentina Inter, Lautaro out al Franchi: Chivu non vuole rischiare! Ecco quando può rientrare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: blitz di mercato di Ausilio a Londra, Lautaro out con la Fiorentina Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: tantissime trattative sul tavolo di Ausilio in questa finestra di mercato! Gli aggiornamentiSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Inter, tutto su Vicario: blitz a Londra di Ausilio | ESCLUSIVOIl portiere del Tottenham è in cima alla lista del Ds per il post Sommer Avanti tutta per Vicario. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ultimissime Inter Discussioni sull' argomento Inter, blitz di Ausilio per Vicario: la situazione; Blitz inglese per Lautaro Martinez | 85 milioni per il sì dell’Inter; Blitz Doppia Curva: chiuse le indagini su omicidio Bellocco e legami tra ultras e 'ndrangheta; Inter blitz per Vicario Ausilio è stato a Londra | servono 20 milioni per convincere il Tottenham. Mossa #Inter per #Vicario Le ultimissime x.com Mossa Inter per Vicario Le ultimissime - facebook.com facebook