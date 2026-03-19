Ultimissime Inter LIVE | le parole di Marotta Bonny a L’Equipe Pio verso il rinnovo

Nell’ultima aggiornamento di Inter News 24, si riportano le dichiarazioni di Marotta, Bonny a L’Equipe e l’indicazione di un possibile rinnovo per Pio. Le notizie sono aggiornate in tempo reale e riguardano le novità più recenti dalla società nerazzurra. La giornata ha visto diversi sviluppi che coinvolgono figure chiave e questioni contrattuali del club.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 19 MARZO. Marotta: «Siamo la lepre da fermare, la posizione più difficile. Voglio trasmettere ottimismo». Marotta ha detto la sua sulla corsa Scudetto tra Inter e Milan, definendo i nerazzurri nella posizione della lepre Bonny racconta la sua storia: «La serata più triste? Stavo per lasciare Chateauroux per la Juve, ma alle visite mediche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le parole di Marotta, Bonny a L’Equipe, Pio verso il rinnovo Articoli correlati Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Caso Bastoni, le parole di Marotta e Ranocchia in difesa del giocatore nerazzurro Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: pronto il rinnovo di Pio Esposito, fatta per Mlacic Tutti gli aggiornamenti su Ultimissime Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Formazioni ufficiali Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Thuram, Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e Bartesaghi; Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu; Inter, risentimento per Çalhano?lu. Le ultime su Bastoni e Thuram. Quattordici partite senza Calhanoglu: le ultime verso Fiorentina-InterCalhanoglu a disposizione di Chivu per la gara in casa della Fiorentina. Il regista dell'Inter quest'anno ha saltato 14 partite ... interlive.it Bodo/Glimt-Inter LIVE, le formazioni ufficiali: Pio Esposito con Lautaro. Hauge contro DarmianBodo/Glimt-Inter (mercoledì 18 febbraio con calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata dei playoff di Champions League che qualificano agli ottavi di finale. La vincente del doppio ... calciomercato.com FcInterNews.it. . Appuntamento in diretta con il salotto di FcInterNews. Tanti i temi di discussione, a partire dalla stretta attualità con le ultimissime verso Fiorentina-Inter da Appiano. Momento chiave della stagione e della lotta scudetto. - facebook.com facebook Sky – Inter-Atalanta, le ultimissime di formazione: ecco le scelte finali di Chivu x.com