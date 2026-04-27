Cala il sipario sullo Street Food Fest tra show cooking e cultura | quasi 100 mila presenze

Dopo cinque giorni di eventi, lo Street Food Fest si è concluso con circa 100.000 visitatori. L’evento si è svolto sul lungomare “Italo Falcomatà”, diventato un palco all’aperto per show cooking, musica e tradizioni locali. Durante questa manifestazione, i partecipanti hanno potuto assaporare specialità culinarie e scoprire aspetti della cultura calabrese contemporanea. La presenza di pubblico e di attività ha caratterizzato l’intera durata della manifestazione.

Il lungomare “Italo Falcomatà” si è trasformato per cinque giorni in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove profumi, musica e tradizioni hanno raccontato il meglio della Calabria contemporanea. Si è conclusa così la seconda edizione del Reggio Calabria Street Food, tra una grande.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Weekend di motori a Riccione: arriva il Motor Fest tra drift, stunt e street foodDue giorni di spettacolo con drifting, stunt show, raduni di supercar e mototerapia al Riccione Motor Fest nella zona Raibano L’evento è organizzato... Roma Libera Fest: due giorni tra musica, hippie market, street food e spettacoli dal vivoNel fine settimana della Festa della Liberazione, arriva in città uno tra gli eventi più attesi dell'anno. Aggiornamenti e dibattiti Food&Street, che successo. Cala il sipario sulla tre giorniLa manifestazione Scandicci Food&Street dedicata al cibo di strada si conclude con successo confermato da Confcommercio. Grande affluenza di pubblico, anche da Firenze, grazie alla formula che unisce ... lanazione.it (A. Gar.) Cala il sipario sulla seconda edizione dello Street food Melara,(A. Gar.) Cala il sipario sulla seconda edizione dello Street food Melara, capace di attirare in paese centinaia di persone nello scorso week-end. Musica, buona cucina, divertimento per i bambini e ... ilgazzettino.it