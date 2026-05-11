Cannolo Fest 2026 a Piana degli Albanesi degustazioni e cooking show | il programma della due giorni

Il Cannolo Fest 2026 si svolge a Piana degli Albanesi, offrendo due giorni ricchi di eventi tra degustazioni, spettacoli, musica e street food. La manifestazione include anche cooking show e momenti di intrattenimento, attirando visitatori di diverse età. La kermesse si svolge nella località siciliana, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori in un viaggio tra sapori e tradizioni.

Il Cannolo Fest torna a Piana degli Albanesi tra spettacoli, degustazioni, musica, street food, cooking show e momenti di allegria. Tra le novità più attese della terza edizione, in programma il 16 e 17 maggio 2026, ci sarà la speciale formula “4 cannoli + 1 omaggio”.Due giornate tra sapori.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Discussione Giornaliera - 4 Maggio 2026 reddit

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