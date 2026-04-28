Ucraina Russia | 3 civili uccisi per raid Kiev su Belgorod

Tre civili sono stati uccisi e tre sono rimasti feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni, in seguito a un raid aereo condotto dalle forze ucraine sulla regione russa di Belgorod. L’attacco ha coinvolto un’area abitata, causando danni e vittime tra la popolazione civile. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali russe.