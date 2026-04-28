Ucraina Russia | 3 civili uccisi per raid Kiev su Belgorod
Tre civili sono stati uccisi e tre sono rimasti feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni, in seguito a un raid aereo condotto dalle forze ucraine sulla regione russa di Belgorod. L’attacco ha coinvolto un’area abitata, causando danni e vittime tra la popolazione civile. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali russe.
(Adnkronos) – Tre civili sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni, in un raid aereo condotto dalle forze ucraine contro la regione russa di Belgorod. Lo ha scritto sui social il governatore regionale di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. "Tre civili sono stati uccisi a seguito di attacchi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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