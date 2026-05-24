Un video mostra l’impatto di un missile Oreshnik su Bila Tserkva. Le immagini rivelano come le subtestate si siano frammentate al momento dell’esplosione. Le prove video mostrano chiaramente il lancio e l’esplosione del missile, confermando l’utilizzo di questa tipologia di ordigno. Non sono state fornite altre informazioni sulle fonti o sui dettagli tecnici dell’evento.

? Domande chiave Come si sono frammentate le subtestate durante l'impatto a Bila Tserkva?. Quali sono le prove video che confermano l'uso dell'Oreshnik?. Perché le difese aeree non sono riuscite a intercettare le munizioni?. Cosa rivela la cronologia dei lanci sulla strategia russa attuale?.? In Breve Terzo impiego documentato dopo gli attacchi al Dnepr il 21 novembre 2024.. Precedente attacco con missile Oreshnik registrato nella regione di Leopoli il 9 gennaio 2026.. Video mostrano sei subtestate che si dividono in sei munizioni ciascuna per l'impatto.. L'attacco a Bila Tserkva mette in discussione la difesa aerea vicino a Kiev.. Un missile balistico russo Oreshnik avrebbe colpito la città di Bila Tserkva, situata vicino a Kiev, secondo quanto riportato dalle testate internazionali che monitorano i video circolanti sui social. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, video mostrano l’impatto del missile Oreshnik su Bila Tserkva

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Ucraina, la Russia lancia il missile balistico ipersonico Oreshnik su Leopoli

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