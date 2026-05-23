I servizi di intelligence hanno segnalato che la Russia sta preparando un attacco con il missile Oreshnik, secondo fonti provenienti anche da partner americani ed europei. In risposta, è stato consigliato di recarsi nei rifugi stasera.

«I nostri servizi di intelligence hanno riferito di aver ricevuto dati, inclusi da partner americani ed europei, riguardo alla Russia che prepara un attacco con il missile Oreshnik. Stiamo verificando queste informazioni. Stiamo osservando segnali di preparazione per un attacco combinato sul territorio ucraino, inclusa Kiev, che coinvolge vari tipi di armamenti. Le armi a raggio intermedio specificate potrebbero essere utilizzate in un tale attacco. È importante agire con responsabilità sui segnali di allarme aereo, a partire da questa sera. La follia russa non conosce davvero limiti, quindi vi prego di proteggere le vostre vite, utilizzate i rifugi ». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'allarme di Zelensky: "Mosca pronta a usare il missile Oreshnik, stasera andate nei rifugi"

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