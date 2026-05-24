Nella notte, l’Ucraina è stata colpita da centinaia di droni e decine di missili balistici provenienti dalla Russia, con attacchi concentrati su Kiev e zone vicine. Mosca ha dichiarato che si tratta di una rappresaglia. Il presidente ucraino ha riferito che sono stati utilizzati anche missili Oreshnik, descrivendoli come terribili. Non ci sono ancora dettagli sulle vittime o sui danni materiali causati dagli attacchi.

Roma, 24 maggio 2026 - Centinaia di droni e decine di missili balistici nella notte sono piovuti sull’Ucraina, molti indirizzati proprio verso Kiev e dintorni. Tra i missili lanciati anche il temuto Oreshnik a medio raggio, che può trasportare anche testate nucleari. Il bilancio parla di quattro morti e oltre 60 feriti, nella capitale è morto anche un bambino ed è stato colpito un asilo nido, fa sapere il sindaco Vitali Klitschko. Colpita anche la casa dell'ambasciatore dell'Albania in Ucraina, Ernal Filo, Il ministero della Difesa russo ha confermato il "massiccio attacco" notturno d ichiarando che è stato lanciato "in rappresaglia" per i raid ucraini contro infrastrutture civili in Russia, riporta Interfax. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina, nella notte centinaia di droni e decine di missili russi. Mosca: “Rappresaglia”. Zelensky: “Putin ha usato anche il terribile Oreshnik”

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Centinaia di droni Ucraini verso la Russia - un incubo per Putin - Notte di guerra in Medio Oriente

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Nella notte tra sabato e domenica, centinaia di droni ucraini sono stati lanciati contro diverse regioni russe, causando quattro morti nella regione di #Mosca. L’attacco, uno dei più vasti dell’ultimo anno, è stato ordinato in risposta ai raid russi su #Kiev, nei quali x.com

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