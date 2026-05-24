Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, le forze russe hanno lanciato un attacco su larga scala con missili e droni contro Kiev e le aree vicine. Sono stati colpiti edifici residenziali e altre infrastrutture. Tra i proiettili, è stato anche lanciato il razzo Oreshnik. Al momento, non si segnalano vittime o feriti tra la popolazione civile. Le autorità locali stanno valutando i danni alle strutture.

Nella notte tra il 24 e il 24 maggio, le forze russe hanno lanciato un attacco combinato su larga scala con missili e droni contro Kiev e la regione circostante, colpendo edifici residenziali e altre infrastrutture in tutta la capitale. Secondo quanto riportato dalle autorità, almeno una persona è rimasta uccisa e altre 24 ferite. Gruppi di monitoraggio hanno riferito che oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, quasi interamente diretti a Kiev, segnando uno dei più grandi attacchi di massa dell'ultimo anno. Il raid è iniziato intorno all'una di notte ora locale e poi si è ripetuto più volte tra le 3 e le 5 del mattino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, maxi attacco russo nella notte con missili e droni: lanciato anche il razzo Oreshnik

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Ucraina, nuovo attacco russo nella notte, 39 missili e decine di droni, ecco le distruzioni

Notizie e thread social correlati

Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: missili e droni su più città, vittime e decine di feritiNella notte, diverse città ucraine sono state colpite da un attacco su larga scala condotto con missili balistici e centinaia di droni.

Droni e missili su Kiev, almeno 24 morti per il maxi attacco russo. Si scava ancora tra le macerieNella notte tra mercoledì e giovedì, Kiev è stata colpita da un attacco che ha coinvolto centinaia di droni e decine di missili provenienti dalla...

Temi più discussi: Maxi attacco russo su Kiev: 24 i morti; Droni ucraini contro territori russi: almeno tre morti nella regione di Mosca; Ucraina news oggi: pioggia di droni russi e nave cinese colpita a Odessa; Ucraina, maxi attacco russo nella notte con missili e droni: lanciato anche il razzo Oreshnik.

Guerra Ucraina Russia, massiccio attacco su Kiev: un morto e almeno 40 feriti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, massiccio attacco su Kiev: un morto e almeno 40 feriti. LIVE ... tg24.sky.it

Ucraina, maxi attacco russo in arrivo? Putin potrebbe usare il missile Oreshnik. Allarme aereo su KievSecondo diverse fonti internazionali, riferite anche dal presidente Zelensky, la Russia sarebbe pronta a sferrate un maxi attacco sull'Ucraina, portando un regime di escalation nel ... ilmessaggero.it