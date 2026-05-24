Nella notte tra sabato e domenica, le forze aeree ucraine hanno riferito di un attacco russo contro Kiev con circa 600 droni e 90 missili. Tra i missili impiegati ci sarebbero anche i modelli Oreshnik, noti per la loro potenza. L’attacco ha causato danni e interruzioni, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La Russia ha condotto l’attacco senza dichiarazioni ufficiali.

La Russia ha attaccato l’Ucraina, in particolare la capitale Kiev, con 600 droni e 90 missili nella notte tra sabato e domenica, hanno riferito le forze aeree ucraine. In totale, l’aeronautica militare ucraina ha rilevato “690 mezzi di attacco aereo — 90 missili e 600 droni di vari tipi”, ha dichiarato su Telegram, compreso “un missile balistico a medio raggio”, precisando che 55 missili e 549 droni sono stati intercettati. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiga, ha accusato Mosca di aver condotto “uno dei più grandi attacchi terroristici contro Kiev”. Giornalisti dell’Afp presenti a Kiev hanno riferito di diverse ondate di esplosioni che hanno fatto tremare gli edifici e di traccianti che attraversavano il cielo notturno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Domenica infernale su Kiev: 600 droni e 90 missili. Putin ha impiegato anche i micidiali Oreshnik

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