Nella notte, diverse città ucraine sono state colpite da un attacco su larga scala condotto con missili balistici e centinaia di droni. L'azione ha causato vittime e feriti, mentre le autorità locali hanno confermato danni agli edifici e all'infrastruttura. L’attacco, condotto dalla Russia, si è verificato in più punti contemporaneamente, coinvolgendo diverse aree del paese. Per ora non sono stati forniti dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni.

La Russia ha lanciato nella notte un nuovo attacco su larga scala contro l’ Ucraina, colpendo diverse città con missili balistici e centinaia di droni. Secondo le autorità ucraine, si tratta di uno dei raid più intensi degli ultimi mesi, con un bilancio ancora in aggiornamento che parla di vittime e decine di feriti. Secondo l’aeronautica ucraina, le forze russe avrebbero impiegato centinaia di vettori, tra cui oltre 600 droni e decine di missili. La difesa aerea avrebbe intercettato la maggior parte degli obiettivi, ma senza riuscire a evitare completamente i danni. Esplosioni in più città. Intorno alle 3:30 del mattino, ora locale, forti esplosioni sono state avvertite a Kharkiv e Dnipro, mentre l’aeronautica ucraina segnalava il lancio di numerosi missili e droni diretti verso diverse regioni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: missili e droni su più città, vittime e decine di feriti

Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

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