Volontari in azione contro il degrado | al Foro Boario arriva la Pop Street Parade per pulire il quartiere

Da forlitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Educazione civica, rispetto dello spazio comune e una buona dose di entusiasmo. Sono questi gli ingredienti di "Puliamo Insieme", la prima campagna di sensibilizzazione e cura del territorio lanciata dall'associazione Pop Street Parade. L'appuntamento è fissato per sabato 16 maggio a partire.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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