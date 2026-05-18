Nella serata all'Arena Bianca di Ostuni, il cantautore si esibirà con un repertorio di brani famosi della sua carriera, interpretandoli in una versione rinnovata grazie alla nuova formazione musicale. La performance si svolgerà nel Foro Boario, attirando un pubblico di appassionati di musica d’autore. Durante l’evento, saranno proposti arrangiamenti rivisitati di alcune canzoni, con l’obiettivo di offrire un’esperienza musicale diversa rispetto alle versioni originali. La scaletta prevede anche pezzi che hanno segnato il suo percorso artistico.

? Domande chiave Quali brani iconici faranno emozionare il pubblico dell'Arena Bianca?. Come cambieranno gli arrangiamenti classici con la nuova formazione musicale?. Chi gestirà l'organizzazione logistica dell'evento al Foro Boario?. Perché la musica d'autore sta tornando nei borghi del Sud?.? In Breve Concerto previsto domenica 30 agosto 2026 presso il Foro Boario di Ostuni.. Organizzazione affidata ad Aurora Eventi sotto la direzione di Livio Iaia.. Band con batteria, sax, tastiere, pianoforte, organo Hammond e violino.. Tour legato al disco Daje! dopo 300mila spettatori in sessanta appuntamenti.. Antonello Venditti porterà il suo tour estivo all’Arena Bianca di Ostuni domenica 30 agosto 2026, con un concerto previsto per le ore 21:00 presso il Foro Boario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venditti all’Arena Bianca di Ostuni: la musica d’autore nel Foro Boario

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