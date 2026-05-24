Tutti i nomi dei signori delle banche | chi detiene il potere finanziario in Romagna

Da forlitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state rivelate le identità dei principali dirigenti bancari attivi in Romagna, evidenziando chi detiene il controllo finanziario nella regione. La sezione Dossier di ForliToday.it pubblica un’inchiesta esclusiva con i nomi di chi riveste ruoli di rilievo nelle banche locali. L’indagine è disponibile tramite abbonamento, e il sito invita i lettori a sostenere il lavoro giornalistico attraverso l’iscrizione.

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