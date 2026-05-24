Tutti i nomi dei signori delle banche | chi detiene il potere finanziario in Romagna
Sono state rivelate le identità dei principali dirigenti bancari attivi in Romagna, evidenziando chi detiene il controllo finanziario nella regione. La sezione Dossier di ForliToday.it pubblica un’inchiesta esclusiva con i nomi di chi riveste ruoli di rilievo nelle banche locali. L’indagine è disponibile tramite abbonamento, e il sito invita i lettori a sostenere il lavoro giornalistico attraverso l’iscrizione.
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