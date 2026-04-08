I signori delle banche chi comanda a Torino | ecco chi detiene davvero il potere finanziario

A Torino, a marzo 2026, sono attive 59 banche con un totale di 275 filiali. Questi numeri rappresentano un volume significativo di attività finanziaria nel capoluogo piemontese, indicando la presenza di numerosi operatori nel settore bancario locale. La presenza di molte filiali evidenzia l’importanza del settore nel tessuto economico della città, che ospita diverse realtà bancarie di varia dimensione.

A marzo 2026, nel solo comune di Torino, operano 59 istituti bancari con 275 filiali. Un numero che pesa, parecchio. Perché da un lato certifica la densa concentrazione di capitale e risparmio, dall'altro segna il progressivo - e ineluttabile - ridimensionamento della presenza fisica delle banche. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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