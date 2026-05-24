Una scultura di Turandot alta 1,70 metri è stata collocata nell’Antico Caffè Di Simo. L’opera è stata realizzata dall’artista Viviana Natalini per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell’opera di Puccini. La statua rappresenta il personaggio di Turandot e si trova all’interno del locale come omaggio al compositore. La collocazione è stata annunciata come un modo per ricordare il Maestro e il suo contributo al mondo dell’opera.

Una Turandot alta 1 metro e 70 centimetri, opera dell’artista Viviana Natalini, è stata collocata all’interno dell’ Antico Caffè Di Simo per omaggiare il Maestro Giacomo Puccini, a 100 anni dalla prima rappresentazione dell’opera Turandot. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea dell’artista Natalini – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano –. La figura di una grande donna, realizzata a grandezza naturale, ci è sembrato un modo molto bello e insieme altamente divulgativo per celebrare il genio tutto lucchese del grande compositore Puccini e la principessa protagonista di una fra le sue più celebri opere. E quale luogo migliore potevamo individuare se non l’Antico Caffè Di Simo per celebrare il Maestro, che questo stesso locale frequentava a cavallo fra Otto e Novecento insieme ad altri grandi intellettuali dell’epoca?”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turandot, una scultura al Di Simo: "Così celebriamo il nostro Maestro"

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