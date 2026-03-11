Il mondo da salvare | una mostra collettiva tra pittura scultura e installazioni sul nostro tempo

A Ravenna è stata inaugurata una mostra collettiva intitolata “Il mondo da salvare”, promossa dall’Associazione Ravenna incontra l’arte. L’esposizione presenta opere di pittura, scultura e installazioni create da diversi artisti, tutte incentrate sul tema del nostro tempo. La mostra si svolge in più spazi della città e rimarrà aperta fino a data da definire.

Un mosaico di linguaggi, visioni e speranze: apre a Ravenna la mostra collettiva "Il mondo da salvare", promossa dall'Associazione Ravenna incontra l'arte. L'inaugurazione è prevista sabato 14 marzo alle 18 presso lo spazio espositivo Palazzo Rasponi (PR2). L'esposizione rimarrà aperta fino al 3.