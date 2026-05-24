Il governo statunitense ha dichiarato che l’accordo con l’Iran è al 50% e avverte di un rischio di attacco se non si chiudono le questioni aperte. I punti critici riguardano i livelli di uranio arricchito e le restrizioni sul suo programma nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe influenzare i mercati mondiali, con possibili variazioni nei prezzi del petrolio e nelle rotte commerciali internazionali.

? Punti chiave Quali sono i dettagli tecnici sull'uranio che bloccano l'accordo?. Come influirà la riapertura dello stretto di Hormuz sui mercati globali?. Chi sono i mediatori coinvolti nelle consultazioni con Israele e il Golfo?. Perché la finestra temporale per la diplomazia si è ridotta così drasticamente?.? In Breve Negoziato fermo al 50% per il nodo dell'uranio arricchito. Riapertura dello stretto di Hormuz prevista entro poche ore. Coinvolgimento di Israele e monarchie del Golfo nelle consultazioni. Impatto sulla sicurezza energetica e fluidità dei mercati internazionali. Trump dichiara che un accordo con l’Iran è ormai pronto e prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro poche ore, a meno che le trattative non falliscano definitivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump sull’Iran: accordo al 50%, rischio attacco se non si chiude

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