Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente rivolto minacce all'Iran in relazione all'accordo nucleare, affermando che, in assenza di un'intesa, avrebbe intenzione di colpire duramente. Ha dichiarato che, se non si raggiungerà un accordo, agirà con tutte le risorse a disposizione, lasciando intendere che ci saranno conseguenze drastiche. La tensione tra i due paesi resta alta e la situazione internazionale è sotto stretta osservazione.

Nuove minacce da parte di Donald Trump all’Iran. Nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti è tornato a dire di voler un accordo con il regime di Teheran, parlando di “grandi progressi” nelle trattative, ma allo stesso tempo ha minacciato un grande attacco contro le principali infrastrutture energetiche iraniane. L’ennesimo messaggio contrastante su cosa intende fare nella guerra che ha iniziato assieme a Israele, mentre crescono voci sul possibile disimpegno militare statunitense nelle prossime settimane. Guerra in Iran, le minacce di Trump Le trattative sullo stretto di Hormuz Iran nega negoziati diretti Cosa può succedere Guerra in... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, Trump minaccia Teheran sull'accordo e lancia l'ultimatum: "Se non raggiunto distruggerò tutto"

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