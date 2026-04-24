Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che, in assenza di un accordo con l’Iran, potrebbe ricorrere all’uso della forza militare per chiudere la questione. La dichiarazione arriva mentre le trattative tra le due parti continuano, senza una rapida conclusione. In questo periodo, le tensioni tra i due paesi restano alte e le dichiarazioni ufficiali continuano a susseguirsi senza segnare passi concreti verso una soluzione diplomatica.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di non voler affrettare la fine della guerra con l’Iran, mentre i negoziati si protraggono. “Non voglio avere fretta”, ha affermato Trump, aggiungendo che la leadership iraniana è in “caos”. Durante un incontro con i giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha anche respinto le domande sul fatto che il conflitto stia superando la durata di quattro-sei settimane che lui e i suoi collaboratori avevano inizialmente previsto per la guerra. “Ho messo fuori combattimento il Paese militarmente nelle prime quattro settimane. L’ho messo fuori combattimento militarmente”, ha detto Trump. “Ora non facciamo altro che aspettare e vedere quale accordo raggiungeremo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Se non si raggiunge un accordo, lo chiuderò militarmente"

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

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