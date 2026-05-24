Donald Trump parteciperà al G7 a Evian-les-Bains, in Francia, dal 15 giugno. La premier italiana incontrerà l'ex presidente statunitense, ma al momento non è prevista una riunione bilaterale tra i due. La presenza di Trump al vertice è confermata, mentre non ci sono indicazioni ufficiali su eventuali incontri con altri leader presenti.

ROMA Et donc, il y aura. Donald Trump non mancherà l'appuntamento del G7 a Evian-les-Bains, sulle Alpi francesi, al via dal prossimo 15 giugno nell'elegante cittadina termale che ha conservato nel tempo un fascino da Belle Époque. Dagli sherpa raccolti nei giorni scorsi a Parigi per l'ennesima riunione preparatoria del summit arriva la buona notizia circa la presenza del tycoon. Ammesso sia da considerarsi tale visti i tempi che corrono, con l'epicentro delle continue scosse telluriche rintracciabile alla Casa Bianca. I dubbi sulla partecipazione di The Donald erano iniziati a circolare con forza al Consiglio informale europeo a Nicosia, lo scorso 24 aprile, rimbalzando in un lampo sulle agenzie di stampa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump sarà al G7 ad Evian, l'incontro con Meloni dopo il gelo: ma la premier non pensa al bilaterale

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TRUMP: «SCIOCCATO DA MELONI». LA PREMIER AL VINITALY NON CAMBIA LA LINEA | 14/04/2026

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