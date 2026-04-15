Meloni la tattica dell’attesa e il segnale di dialogo economico nel gelo Ma la lite con Trump fa risalire la premier nei sondaggi

Nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi si sono incontrati recentemente il presidente ucraino e la premier italiana, in un clima che ha visto una certa attesa e un segnale di apertura al dialogo nel settore economico. Nel frattempo, la lite tra la premier e l’ex presidente degli Stati Uniti ha contribuito a far risalire i sondaggi di consenso della leader italiana. La presenza di figure internazionali ha evidenziato un momento di confronto e tensione tra alleanze e strategie politiche.

Roma – Uniti dall’ingombrante ombra di Donald Trump. Nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi sfilano fianco a fianco Volodymyr Zelensky, veterano delle ruvide carezze del tycoon, e Giorgia Meloni, ultima arrivata nel folto club dei bastonati. All’indomani dell’ennesima, pesantissima bordata da Washington contro una premier fino a ieri osannata, la risposta migliore – o la più prudente – resta una sola: il silenzio strategico. Nessuna voglia di alimentare la rissa: a Meloni basta aver tracciato una linea di confine chiara, una distanza di sicurezza che gli italiani dimostrano di apprezzare. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente dell'Ucraina Volodymir Zelensky durante l'incontro a Palazzo Chigi, Roma, 15 Aprile 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, la tattica dell’attesa e il segnale di dialogo (economico) nel gelo. Ma la lite con Trump fa risalire la premier nei sondaggi Notizie correlate Silvia Salis contro Meloni per il silenzio sull'ICE, ma la sindaca insidia la premier anche nei sondaggiGiorgia Meloni non deve guardarsi solo da Elly Schlein e da Giuseppe Conte: cresce infatti la popolarità nei sondaggi della sindaca di Genova, Silvia... Meloni invita a cena Salvini e Tajani: vertice a tre dopo la sconfitta al referendum. La premier teme un calo nei sondaggiNon una riunione ufficiale e nemmeno un vertice convocato a Palazzo Chigi, ma una cena lontano dai riflettori. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le perplessità di Meloni sull’affidabilità di Magyar. E Salvini ora frena su Orban; Trump-Meloni, Saviano: Torneranno alleati. Lui ha bisogno di lei in Europa; Meloni alla Camera: Nessun rimpasto o dimissioni, non scapperemo; Giuseppe Conte, dall'autobiografia alle primarie: le mosse dell'ex premier per diventare il prossimo leader del centrosinistra. Meloni, la tattica dell’attesa e il segnale di dialogo (economico) nel gelo. E la lite con Trump fa risalire la premier nei sondaggiIl discorso dopo lo scontro con Trump: L’amicizia tra gli alleati fa la differenza nelle crisi. Incontro con Zelensky a Roma: ribadito il sostegno italiano all’Ucraina ... quotidiano.net Meloni accoglie Zelensky: «Produzione congiunta di droni». E sull'Iran: «Italia pronta a fare la sua parte»Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà oggi a Palazzo Chigi, alle ore 15.30, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere con una nota ... ilmattino.it Giorgia Meloni è scollata dalla realtà. Dopo la scoppola che ha preso il suo Governo con il referendum, con i cittadini che hanno di fatto bocciato l'unica riforma che avevano portato a termine, ha davvero perso tutta la sua credibilità. Cos'altro ha in mano da gi facebook Trump attacca ancora Meloni: “Non c’è più lo stesso rapporto” x.com