Secondo una bozza dell’accordo tra Iran e Stati Uniti, sarebbe prevista una tregua di 60 giorni, che includerebbe anche il Libano. Tuttavia, Teheran ha dichiarato che l’intesa non comporta impegni riguardo al nucleare. La proposta di accordo, riportata da Axios, riguarda principalmente una sospensione delle tensioni per due mesi, senza specificare dettagli sui programmi nucleari iraniani. La posizione di Teheran rimane che non ci siano impegni sul tema nucleare nell’attuale bozza.

Secondo un funzionario statunitense, citato da Axios, l’accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo Stretto di Hormuz verrebbe riaperto, l’Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia, scrive la testata, non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste del presidente Trump in materia nucleare. Inoltre, sempre secondo Axios, l’accordo fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Benyamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Axios: “Nella bozza dell’accordo Iran-Usa tregua di 60 giorni, anche in Libano”. Teheran: “Nessun impegno sul nucleare”

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AS dan Iran Saling Lempar Ancaman, Trump Beri Batas Waktu Diplomasi, Teheran: Hadapi Rudal Kami!

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