Truffa del pedaggio su WhatsApp | l' allerta della Postale attenti a questo messaggio

La Polizia Postale ha diffuso un avviso riguardante una truffa che si diffonde tramite WhatsApp. Nei messaggi ricevuti, compare il logo di una società autostradale e si segnala un presunto pagamento non effettuato. L’obiettivo dei truffatori è convincere gli utenti a cliccare su link o fornire dati personali. La comunicazione si presenta come una richiesta di pagamento di un pedaggio inesistente, creando confusione e possibilità di furto di informazioni sensibili.

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