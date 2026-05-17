Truffa del pedaggio su WhatsApp | l' allerta della Postale attenti a questo messaggio

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Postale ha diffuso un avviso riguardante una truffa che si diffonde tramite WhatsApp. Nei messaggi ricevuti, compare il logo di una società autostradale e si segnala un presunto pagamento non effettuato. L’obiettivo dei truffatori è convincere gli utenti a cliccare su link o fornire dati personali. La comunicazione si presenta come una richiesta di pagamento di un pedaggio inesistente, creando confusione e possibilità di furto di informazioni sensibili.

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Un messaggio sul telefono, il logo di Autostrade per l’Italia e l’avviso di un presunto pedaggio non pagato. Scatta così l'ultimo raggiro che viaggia sulle chat di WhatsApp, segnalato in queste ore per bloccare una potenziale catena di truffe.La dinamica è identica a quella di molti altri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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