Truffa del pedaggio su WhatsApp | l' allerta della Postale attenti a questo messaggio
La Polizia Postale ha diffuso un avviso riguardante una truffa che si diffonde tramite WhatsApp. Nei messaggi ricevuti, compare il logo di una società autostradale e si segnala un presunto pagamento non effettuato. L’obiettivo dei truffatori è convincere gli utenti a cliccare su link o fornire dati personali. La comunicazione si presenta come una richiesta di pagamento di un pedaggio inesistente, creando confusione e possibilità di furto di informazioni sensibili.
Un messaggio sul telefono, il logo di Autostrade per l’Italia e l’avviso di un presunto pedaggio non pagato. Scatta così l'ultimo raggiro che viaggia sulle chat di WhatsApp, segnalato in queste ore per bloccare una potenziale catena di truffe.La dinamica è identica a quella di molti altri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La nuova truffa è spiazzante: la Polizia lancia l'allarme, il messaggio su WhatsApp sembra reale
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Attenzione, falsi messaggi whatsapp, provenienti da Autostrade per l’Italia che segnalano un mancato pagamento del pedaggio, sono un nuovo tentativo di truffa segnalata in questi giorni. Il messaggio invita a cliccare su un link per effettuare il pagamento dell facebook
Finto messaggio su mancato pagamento pedaggio autostrada, 'è una truffa'. La Polizia, occhio a campagna di phishing su whatsapp #ANSAmotori #ANSA x.com
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