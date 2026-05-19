Truffa su WhatsApp | il falso pedaggio che svuota i conti correnti

Una truffa su WhatsApp ha portato molte persone a perdere denaro, coinvolgendo un falso sistema di pagamento per il pedaggio. I truffatori inviano link che sembrano ufficiali, inducendo gli utenti a cliccare e inserire i propri dati. Le richieste di pagamento sono spesso di importi molto bassi, come due euro, per convincere le vittime a fidarsi e procedere. Le autorità stanno indagando sulle modalità con cui i criminali diffondono queste truffe e sui metodi per riconoscere i link fasulli.

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? Domande chiave Come distinguere un link ufficiale da quello usato dai truffatori?. Perché i criminali chiedono cifre così basse come due euro?. Cosa fare immediatamente dopo aver inserito i dati sulla pagina falsa?. Quali segnali tecnici rivelano che il messaggio proviene da un numero estero?.? In Breve Truffatori richiedono 2 o 3 euro per indurre l'utente a cliccare sul link.. Autostrade per l'Italia non invia mai comunicazioni urgenti tramite l'app WhatsApp.. I pagamenti mancati possono essere regolarizzati entro 15 giorni senza sanzioni extra.. Bloccare subito la carta e segnalare l'accaduto alla Polizia Postale.. La Polizia di Stato segnala una nuova ondata di messaggi fraudolenti che sta colpendo migliaia di utenti su WhatsApp, simulando presunti pagamenti di pedaggi autostradali non saldati per sottrarre denaro dai conti correnti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa su WhatsApp: il falso pedaggio che svuota i conti correnti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffa del pedaggio autostradale su WhatsApp: il falso messaggio che svuota il conto.... Sullo stesso argomento Truffa Amazon: il falso richiamo prodotti che svuota i conti correntiI criminali informatici stanno colpendo gli utenti Amazon inviando falsi avvisi riguardanti il richiamo di prodotti non sicuri per sottrarre le... La truffa sul mancato pagamento del pedaggio: ecco i messaggi fake che arrivano su WhatsAppE' stata segnalata una nuova truffa veicolata tramite WhatsApp, che coinvolge falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia. Truffa Autostrade su WhatsApp: clicca qui per pagare il pedaggio, ma è tutto falso x.com Messaggio whatsapp truffa da una prenotazione Booking - come succede? reddit Whatsapp, nuova truffa sul pedaggio autostradale: come riconoscerlaUna nuova truffa sta circolando su Whatsapp e riguarda il pedaggio autostradale. A comunicarlo la Polizia di Stato, su tutti i canali social. Scopriamo insieme come riconoscerla e cosa fare. Whatsapp, ... notizie.it Truffa del pedaggio autostradale su WhatsApp: il falso messaggio che svuota il conto. L’allarme della Polizia di StatoLa polizia di Stato sui suoi canali social segnala che sta circolando su Whatsapp una una nuova campagna di phishing. Non hai pagato il pedaggio autostradale ... leggo.it