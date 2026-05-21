Il lancio del satellite scientifico Smile con il vettore Vega C rappresenta un evento importante per il settore spaziale italiano. La missione segna un passo avanti significativo per l'azienda responsabile del lancio e per l'intera filiera coinvolta. Con questa operazione, l'Italia si colloca come protagonista nell'accesso allo spazio europeo, consolidando le capacità e le competenze del settore nazionale in ambito aerospaziale. La missione si inserisce in un quadro di sviluppo industriale e tecnologico nel settore.

(Adnkronos) - Il lancio del satellite scientifico Smile con Vega C segna un passaggio industriale e tecnologico rilevante per Avio e per l'intera filiera spaziale italiana. Per la prima volta, infatti, il lanciatore Vega C è stato operato da Avio anche come launch service operator, non solo come prime contractor e design authority, completando un percorso iniziato nel 2012. La missione Smile, realizzata dall'Agenzia spaziale europea e dall'Accademia cinese delle scienze, studierà il vento solare e l'interazione tra le particelle provenienti dal Sole e la magnetosfera terrestre, una frontiera sempre più strategica per comprendere lo space weather e proteggere infrastrutture, comunicazioni e sistemi satellitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Avio, Cruciani: "Con Vega C l'Italia diventa protagonista dell'accesso europeo allo spazio"

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